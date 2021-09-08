Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak 2021? Öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Son Dakika: 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitimler başladı. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de sınıflarda yerlerini alacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için kırtasiye harcaması yapacak olan öğretmenler kırtasiye yardımı parasının (eğitim ödeneği) ne zaman yatacağını merak etmekte. Peki, Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak 2021? MEB Öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Son Dakika: MEB'e bağlı kurumda görevli olan öğretmenlere bu sene 1250 lira olarak hesaplara yatacak olan eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceği merakla bekleniyor. Öğretmenler de milyonlarca öğrenci gibi okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Yeni dönem öncesi kırtasiye harcaması yapan öğretmenler devlet tarafından verilen eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceğini sorguluyor. Peki, Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatacak 2021? MEB Öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği milyonlarca öğretmene destek olması için veriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında verilecek olan eğitim ödeneğinin 1250 lira olacağı açıklanmıştı. Peki eğitim ödeneği ne zaman yatacak? MEB'e bağlı kurumlarda görevli olan öğretmenlere 2 Eylül 2021'den itibaren kırtasiye parası ödemelerinin yapılacağı bildirildi.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği ile öğretenlerin kırtasiye masraflarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Eğitim ödeneğinin 2 Eylül'den itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİNE (KIRTASİYE YARDIMI PARASI) NEDİR?

Eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı parası) kısaca öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için verilen bir ücrettir. Bu ücret her sene başında öğretmenlerin hesabına yatar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.