EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU - Haberler
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EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de ki orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki evcil ve yabani hayvanlara dağıtılmak üzere bir tır dolusu protein destekli mama gönderildi.

OSMANİYE'de ki orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki evcil ve yabani hayvanlara dağıtılmak üzere bir tır dolusu protein destekli mama gönderildi. Uzun bir aradan sonra eğitim öğretim hayatına başlayan afet bölgesindeki okullarda bu mamalar dağıtılarak öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi de aşılandı. Kentte, temmuz ayının son günlerinde çıkan yangınların yaraları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile sarılmaya devam ediliyor. Yangın döneminde bölgedeki tüm evcil ve yabani hayvanların imdadına yetişen HAYTAP, gündeminden yangın mağduru canları düşürmüyor. Purina Türkiye tarafından yangın bölgesindeki evcil ve yabani hayvanlara dağıtılmak üzere gönderilen bir TIR mama, Osmaniye Belediyesi'nin de destekleri ile dağıtımına başlandı.

YANGINZEDE GÜVERCİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, özel afet bölgesi araçları ile yaptıkları keşif sonunda, bölgenin hala is koktuğu ancak makilik bitkilerin de yangına inat yeni filizler açtığını gözlemlediklerini söyledi. Laçinbala, Purina ve HAYTAP işbirliği ile bölgeye gönderilen 1 tır mamayı afet bölgesi okullarına dağıtarak bölge okullarındaki ilk dersi hayvan ve doğa dersi olarak belirlemeye çalışıyoruz. Projemizi hayvan hakkı konusunda en büyük destekçimiz olan Osmaniye Belediyesi ile sürdürüyoruz. Yanımızda yangın bölgesinde kafası yanarak HAYTAP Tedavi Merkezine getirilen ve tedavisi tamamlanan bir güvercin ile geldik. Artık tedavisi biten canımızı doğasına tekrar bırakıyoruz. dedi.

YARALI SOKAK CANLARINA TEDAVİ

Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Karayiğit ise şehirdeki tüm canlılara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, Bu kapsamda HAYTAP Temsilciliği ile yapmış olduğumuz tedavi protokolü kapsamında 30'dan fazla kırık 20 den fazla dahili problemi olan sokak canlısını el ele vererek tedavi ettirdik. Yine yangın bölgesinde de birçok sahipsiz sokak canının bizlere ihtiyacı olduğunu öğrenerek bölgede gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ivedi bir şekilde ilk icraatlarımız olan ilköğretim okullarında hayvan ve doğa sevgisi temasıyla çocuklarımıza dokunduk. Çok zor bir süreçten geçen şehrimiz ve ülkemiz için tek dileğim bir daha yangın gibi afetlerle karşılaşmamaktır. Bu projeye destek veren tüm kurumlara da ayrıca teşekkür ederiz diye konuştu. Yangın bölgesinde ikamet eden ev hanımı Asuman Koruyucu ise yangın sonrası bölgedeki canları beslemek için mama sıkıntısı yaşadıklarını ancak, HAYTAP'ın her zaman yanlarında olduklarını belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU
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Haber: EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK DERSİ HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ OLDU - Haberler
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