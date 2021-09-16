EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI

Çekmeköylü öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılına merhaba dedi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşmasını Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak gerçekleştirdi. Müdür Bayrak, okullara ve öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu ifade ettiği konuşmasında, pandemi sebebiyle uzun süre kapalı kalan okulların bir daha hiç kapanmamasını diledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, programda yaptığı konuşmada "Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzunca bir süredir okullarından ayrı kaldılar. Bu yıl inşallah sınıflar dolacak, okul koridorlarında öğrenci sesleri yankılanacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli şekilde çalışarak okullarımızın eksiklerini tespit ettik. Bakım ve onarım çalışmalarını yaparak hazır hale getirdik. Yine yıl içinde çeşitli alanlarda eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum, " dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, insanlık tarihinde topyekün değişim ve dönüşümün bu kadar hızlı yaşandığı bir dönemin daha önce yaşanmadığını ifade ederek bilmenin, öğrenmenin öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında çocukların ve gençlerin doğru ve faydalı bilgi ile geleceğe hazırlanma konusunda herkesin üstüne görev düştüğü söyleyen Kaymakam Çelik, "2021/2022 eğitim öğretim yılının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içerisinde bilimsel, sosyal ve kültürel nice çalışmanın hayata geçirileceği bir eğitim yılı olacağına inanıyor, tüm eğitim camiamızın 'İlköğretim Haftası'nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir eğitim yılı geçirmemizi diliyorum. " dedi.

Programda öğrenciler şiir dinletisi, halk oyunu gösterisi, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından 1. sınıf öğrencilerine TEMA Vakfı'na bağışlanmış olan fidan sertifikaları takdim edildi. Kaymakam Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve öğrenciler, program sonrasında okuldaki fidan dikim etkinliğinde fidanları toprakla buluşturdular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri