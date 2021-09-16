EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADIÇekmeköylü öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılına merhaba dedi2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu'nda gerçekleşti.

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI

Çekmeköylü öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılına merhaba dedi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşmasını Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak gerçekleştirdi. Müdür Bayrak, okullara ve öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu ifade ettiği konuşmasında, pandemi sebebiyle uzun süre kapalı kalan okulların bir daha hiç kapanmamasını diledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, programda yaptığı konuşmada "Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzunca bir süredir okullarından ayrı kaldılar. Bu yıl inşallah sınıflar dolacak, okul koridorlarında öğrenci sesleri yankılanacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli şekilde çalışarak okullarımızın eksiklerini tespit ettik. Bakım ve onarım çalışmalarını yaparak hazır hale getirdik. Yine yıl içinde çeşitli alanlarda eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum, " dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, insanlık tarihinde topyekün değişim ve dönüşümün bu kadar hızlı yaşandığı bir dönemin daha önce yaşanmadığını ifade ederek bilmenin, öğrenmenin öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında çocukların ve gençlerin doğru ve faydalı bilgi ile geleceğe hazırlanma konusunda herkesin üstüne görev düştüğü söyleyen Kaymakam Çelik, "2021/2022 eğitim öğretim yılının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içerisinde bilimsel, sosyal ve kültürel nice çalışmanın hayata geçirileceği bir eğitim yılı olacağına inanıyor, tüm eğitim camiamızın 'İlköğretim Haftası'nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir eğitim yılı geçirmemizi diliyorum. " dedi.

Programda öğrenciler şiir dinletisi, halk oyunu gösterisi, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından 1. sınıf öğrencilerine TEMA Vakfı'na bağışlanmış olan fidan sertifikaları takdim edildi. Kaymakam Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve öğrenciler, program sonrasında okuldaki fidan dikim etkinliğinde fidanları toprakla buluşturdular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu
Magazin Şans Oyunları Demet Akalın Berfu Yenenler
Spor Marcao Cengiz Ergün Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Koç Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Demir Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:05:21. #1.12#