Eğitim Öğretim Desteği Kasım 2021 Ödeme İşlemleri

e-Okulda Bakanlık MEM İşlemleri - Notlar ve Duyurular - Eğitim ve Öğretim Desteği Alan Kurumlar Ödemeye Esas Tablosu üzerinden, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda ödemeler yapılacaktır. Bakanlık MEM işlemleri altında yer alan ödeme listeleri, ödeme evraklarının hazırlanması için kullanılacaktır. Ayrıca özel okulların eğitim ve öğretim desteğinden faydalanan öğrenci raporları, e-Okul üzerinden Sınav İşlemleri - Notlar ve Duyurular bölümünden "Eğitim ve Öğretim Desteğinden Faydalanan Öğrenciler Kurum Ödeme Listesi Kasım 2021 1. Taksit" başlığı altında raporlanabilecektir. Ödeme listeleri 08 Kasım 2021 tarihinde e-Okul üzerindeki veriler esas alınarak oluşturulmuş olup, ödemeler fatura karşılığında KDV dahil olarak yapılacaktır. Kesilecek olan faturalara, harcama yetkilisi olan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin isimleri yazılarak fatura ekine öğrenci listesi eklenip kurum hesap numarasını belirtir resmi yazıyla birlikte il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine evraklar teslim edilecektir.

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