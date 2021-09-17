Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber binlerce öğretmen eğitim ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlenmişti. Bu durumda ödenekten faydalanacak olan vatandaşlar "Eğitim ödeneği yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Özer, ödeneğin 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu. İl il yatırılan ödenek konusunda, henüz hesabına ödenek yatırılmamış olan öğretmenlerin önümüzdeki günlerde yardımı alacağı duyuruldu.

2021 KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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