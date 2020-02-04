Eğitim merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Eğitim merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Denizli'de bir mesleki eğitim merkezinde teneffüste çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

04.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:23
Eğitim merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

'de bir mesleki eğitim merkezinde teneffüste çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay ilçesindeki Vali Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. İddialara göre, merkezde eğitim gören öğrencilerden C.K, teneffüste çıkan kavgada M.T.'yi bıçakladı. Kavgayı diğer öğrenciler ayırırken bacağından hafif şekilde yaralanan M.T., ardından öğretmenler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Kavganın M.T.'nin soy ismiyle dalga geçilmesi üzerine çıktığı öne sürüldü. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K., gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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