Eğitim Kurumlarının Açılmasına Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenleme ile Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları açılması, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanacak ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek. Bu kurumlar Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak.



Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.



Bunlar dışında kalan kurumlar ile imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak.



Anadolu lisesi açılabilmesi için 9'uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekecek. Okulun açılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.



Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, musiki/müzik dersliği bulunması gerekecek. Okulun açılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.





Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça açılacak.