Eğitim Kurumlarının Açılmasına Ayar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenleme ile eğitim merkezlerinin açılması ve kapatılması, valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak.
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