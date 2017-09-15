Eğitim Kurumlarının Açılmasına Ayar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenleme ile eğitim merkezlerinin açılması ve kapatılması, valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak.

Eğitim Kurumlarının Açılmasına Ayar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenleme ile eğitim merkezlerinin açılması ve kapatılması, valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak.

Kaynak: Dunya.com