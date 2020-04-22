"Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdik, Türkiye'de 1'inci olduk"
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Times, Güncel, Haber

"Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdik, Türkiye'de 1'inci olduk"

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), tarafından 'dünyanın en kaliteli' eğitim veren 100 üniversitesi arasında gösterildiklerini ve Türkiye'de de birinci sıraya adlarını yazdırdıklarını duyurdu.

22.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:54
İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), tarafından 'dünyanın en kaliteli' eğitim veren 100 üniversitesi arasında gösterildiklerini ve Türkiye'de de birinci sıraya adlarını yazdırdıklarını duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle;

"Yükseköğretimin Oscarı' olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 'Üniversite Etki Sıralamasını' (Impact Ranking 2020) açıkladı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 100 üniversitesi arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96'ncı olarak yer alarak Türkiye'den 1'inci sıraya adını yazdırdı.İGÜ, yapılan genel sıralamada ise dünyada 600 üniversite arasına girerek, 19 Türk üniversitesini geride bıraktı"

"TÜRKİYE'DEN KATILANLAR ARASINDA 1'İNCİ SIRADAYIZ"

İGÜ, Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada birçok üniversiteyi geride bırakarak "Kaliteli Eğitim" başlığında dünyada ilk yüz üniversite arasına girmeyi başardıklarını açıkladı. "Kaliteli Eğitim" başlığı altında İstanbul Gelişim Üniversitesi sıralamaya Türkiye'den katılan 34 üniversite arasında 1'inci sırada yer aldığına açıklamada yer verdi.

"ÜST BASAMAKLARDA YER ALDIK"

2018 yılı verilerinin değerlendirildiği etki sıralamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi, 'Sağlıklı Yaşam ve Temiz Enerji' başlıklarında da alandaki çalışmaları ile dünyada ilk 200'de, Türkiye'de ise 6'ncı sırada yer aldığına açıklamada dikkat çekti. İGÜ, Tıp Fakültesi olmadığı halde bu kategorilerde sıralamada dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte üst basamaklarda yer aldığını duyurdu.

"TAKDİR EDİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli konuyla ilgili şunları söyledi:  "Kurulduğumuz günden bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları önemsiyoruz. 58 programımız uluslararası akreditasyona sahip. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan üniversitelerden eğitim almış ya da eğitim vermiş öğretim elemanlarını bünyemize dahil ettik. Patent çalışmalarımızla Türkiye'de en fazla patente sahip olan üniversite olduk. Dünyada benzeri olmayan yenilikleri hayata geçirmek için gayret gösterdik ve Eczamatik, Uçan Araba gibi projelere imza attık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yenilikçi ruhuyla ve üniversitelere verdiği destekle ivme kazandık. Üniversite olarak toplumun sürdürülebilir kalkınması adına verdiğimiz desteğin dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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