Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdi, Türkiye'de 1'inci oldu
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Times, Güncel, Haber

Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdi, Türkiye'de 1'inci oldu

'Yükseköğretimin Oscarı' olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 'Üniversite Etki Sıralamasını' (ImpactRanking 2020) açıkladı.

22.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:00
Eğitim kalitesi ile dünyada ilk 100'e girdi, Türkiye'de 1'inci oldu

'Yükseköğretimin Oscarı' olarak bilinen, saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 'Üniversite Etki Sıralamasını' (ImpactRanking 2020) açıkladı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 100 üniversitesi arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96'ncı olarak yer alarak Türkiye'den 1'inci sıraya adını yazdırdı. İGÜ, yapılan genel sıralamada ise dünyada 600 üniversite arasına girerek, 19 Türk üniversitesini geride bıraktı.

Türkiye'den katılanlar arasında 1'inci sırada

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) birçok üniversiteyi geride bırakarak "Kaliteli Eğitim" başlığında dünyada ilk yüz üniversite arasına girmeyi başardı. "Kaliteli Eğitim" başlığı altında İstanbul Gelişim Üniversitesi sıralamaya Türkiye'den katılan 34 üniversite arasında 1'inci sırada yer aldı.

Üst basamaklarda yer aldı

2018 yılı verilerinin değerlendirildiği etki sıralamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi 'Sağlıklı Yaşam ve Temiz Enerji' başlıklarında da alandaki çalışmaları ile dünyada ilk 200'de, Türkiye'de ise 6'ncı sırada yer aldı. İGÜ, Tıp Fakültesi olmadığı halde bu kategorilerde sıralamada dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte üst basamaklarda yer aldı.

"Takdir edilmenin gururunu yaşıyoruz"

Sıralama başarıları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Kurulduğumuz günden bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları önemsiyoruz. 58 programımız uluslararası akreditasyona sahip. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan üniversitelerden eğitim almış ya da eğitim vermiş öğretim elemanlarını bünyemize dahil ettik. Patent çalışmalarımızla Türkiye'de en fazla patente sahip olan üniversite olduk. Dünyada benzeri olmayan yenilikleri hayata geçirmek için gayret gösterdik ve Eczamatik ve Uçan Araba gibi projelere imza attık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yenilikçi ruhuyla ve üniversitelere verdiği destekle ivme kazandık. Üniversite olarak toplumun sürdürülebilir kalkınması adına verdiğimiz desteğin dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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