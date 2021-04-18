Eğitim için El Ele Projesi online eğitimlerle sürüyor

Eğitim için El Ele Projesi online eğitimlerle sürüyor Proje Koordinatörü Gülseren Akın; "Rehberlik hizmetleri ve sınavlara yönelik destek" Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 13 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi'nde ücretsiz eğitimler...

Eğitim için El Ele Projesi online eğitimlerle sürüyor

Proje Koordinatörü Gülseren Akın; "Rehberlik hizmetleri ve sınavlara yönelik destek"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 13 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi'nde ücretsiz eğitimler korona virüs tedbirleri nedeniyle online olarak sürdürülüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele Projesi pandemi sürecinde de online eğitimler ile öğrencilere ışık tutmaya devam ediyor. 13 yıl önce başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi'nin aynı anlayışla sürdüğünü kaydeden Proje Koordinatörü Gülseren Akın, daha güzel bir gelecek için el ele vermeye devam ettiklerini söyledi. Gülseren Akın; "Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlan arkadaşlarımıza yönelik ücretsiz eğitimlerimiz gönüllü eğitmenlerimiz tarafından verilmeye devam ediliyor. Uzun yıllar büyük bir başarı ile devam eden projemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılıyor" dedi.

"Rehberlik hizmetleri ve sınavlara yönelik destek"

Gülseren Akın, sözlerini şöyle sürdürdü; "Eğitmenlerimiz kendi branşlarındaki konular ile ilgili olarak öğrencilere ders anlatımının yanı sıra test çözümü, sınavlara hazırlık, rehberlik hizmetleri ve sınavlara yönelik birçok noktada destek oluyor. Amacımız öğrencilerimizin pandemi sürecinde mağduriyet yaşamadan sınavlara hazırlanarak istedikleri bölümleri kazanmalarına katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Eğitim İçin El Ele Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin hayata geçirdiği Eğitim İçin El Ele Projesi, 2008-2009 eğitim öğretim yılında başladı. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Eğitimlerde kullanılan kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ