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Eğitim gördüğü fakülte binasından atlayıp öldü

Eğitim gördüğü fakülte binasından atlayıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de Enes Pekdemir (18), eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasının 4'üncü katından atlayarak intihar etti.

DENİZLİ'de Enes Pekdemir (18), eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasının 4'üncü katından atlayarak intihar etti.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci Sınıf öğrencisi Musa Enes Pekdemir, saat 14.00 sıralarında, eğitim gördüğü fakülte binasının 4'üncü katından atladı. Beton zemine düşen Musa Enes Pekdemir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Musa Enes Pekdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Musa Enes Pekdemir'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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