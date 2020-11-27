Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği
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Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği

27.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:23
Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, sosyal sorumluluk kapsamında hastaneye destekte bulundu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, sosyal sorumluluk kapsamında hastaneye destekte bulundu.

Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına diş macunu, giyim ve kitap desteğinde bulundu. Cesim Yarız ve Deniz Tunçtan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in bilgisi dahilinde malzemeleri yetkililere teslim etti. Sosyal sorumluluk kapsamında desteklerinin devam edeceğini ifade eden Yarız, kamu hastaneleri ve diğer kurum kuruluş yetkilileri teşekkür etti. - VAN

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Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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