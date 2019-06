Eğitim fuarında Türkiye atılımı

Türkiye, Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük yüksek eğitim fuarı NAFSA 2019'a, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonunda 16 üniversite ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan 48 kişilik bir heyetle katıldı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, NAFSA 2019 Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı, Küresel Liderlik, Öğrenme ve Değişim (Global Leadership, Learning, and Change) temasıyla 26-31 Mayıs 2019'da ABD'nin Washington D.C. şehrindeki Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye fuarda, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın başkanlığında 16 üniversite ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan 48 kişilik bir heyet ile temsil edildi. Fuarda DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile Study in Turkey markasıyla Türkiye milli pavyonu kuruldu.

Türkiye milli pavyonunda Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, 71 yıldır düzenlenen NAFSA Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı'nın yükseköğretimdeki yenilikleri öğrenmek, farklı bakış açılarını değerlendirmek, yeni iş birlikleri kurmak, farklı alanlardaki gelişmelerden haberdar olmak için dünyanın en büyük platformu olduğunu belirterek, DEİK'in 8 yıldır NAFSA'da Türkiye pavilyonu kurduğunu kaydetti.

Aydın, "8 yıldır NAFSA platformunda Türkiye'yi Study in Turkey markasıyla temsil ediyoruz. Bu faaliyetimiz ile tüm dünya ülkemizi yükseköğretim alanında tanıdı ve artık Türkiye 100 binden fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler ligine terfi etti." ifadelerini kullandı.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından milli katılım organizatörü olarak görevlendirildiklerini ve bu sayede daha fazla tanıtım faaliyeti yapma imkanı bulduklarını aktaran Aydın, ilk defa verilen bu vizyoner destek için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerini iletti.

ABD eski Dışişleri Bakanları Madeleine K. Albright ve Colin L. Powell'ın ana konuşmacı olduğu ve 5 bin kişinin katıldığı fuarın açılış oturumunda DEİK tarafından hazırlanan Study in Turkey Tanıtım filmi gösterildi.

Türkiye pavyonunda düzenlenen Türkiye resepsiyonu, yabancı üniversite ve uluslararası yükseköğretim piyasasının diğer oyuncuları tarafından büyük ilgi gördü. Fuar sırasında ayrıca Türk üniversiteleri Kore standını ziyaret ederek, Türk ve Kore üniversiteleri arasında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Fuara katılan üniversite temsilcileri ve Washington D.C'de çalışan Türk akademisyenler Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca ve Eğitim Müşaviri Salih Çelik'in katıldığı bir iftarda bir araya geldi.

İftarda konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç, "Türk-Amerikan ilişkilerinin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğu dikkate alındığında, Türkiye'nin en güzide üniversitelerinin Washington'a gerçekleştirdikleri bu ziyaret ikili ilişkilerimizin gündemine somut ve olumlu bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Türk üniversitelerinin son dönemde Türkiye'de ve uluslararası alanda kaydettiği başarılar ile ülkemizin yumuşak güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Kılıç, "NAFSA 2019'da kurulan 'Study in Turkey' pavilyonunun yükseköğretim kurumlarımızın görünürlüğünün ve tanınırlığının daha da arttırılmasının yanı sıra ülkemize daha fazla yabancı öğrenci ve akademisyenin gelmesine imkan sağlayacağına ve ayrıca yeni uluslararası iş birliği programlarının başlatılmasına vesile olacağına inanıyorum. DEİK başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

71'inci kez düzenlenen NAFSA 2019 Yüksek Eğitim Fuar ve Konferansı'na 100'den fazla ülkeden 3 bin 500 kurum ve 10 bin ziyaretçi katıldı. NAFSA gelecek yıl 24-29 Mayıs tarihleri arasında ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek.

