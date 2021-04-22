Eğitim Fakültesinde "Kalite ve Akreditasyon" konuşuldu
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Eğitim Fakültesinde "Kalite ve Akreditasyon" konuşuldu

Eğitim Fakültesinde 'Kalite ve Akreditasyon' konuşuldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Kalite ve Akreditasyon" konulu çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmen eğitimi programları geliştirme çalışmalarında kalite, akreditasyon, ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıya, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı, Eğitim Fakültesi bölüm ve anabilim dalı başkanları ve davetli konuşmacı olarak Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk katıldı.

Odabaşı: "Yeni program geliştirme sürecinde paydaşların iş birliği çok önemli"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı şunları söyledi: "Eğitim Fakültelerimizde başlayacak olan yeni program geliştirme sürecinde paydaşların iş birliği çok önemli. Bu sebeple akredite edilen programlar dahil programlarda kimi güncellemeler yapılacak ve yeni akreditasyon süreçleri başlayacak. Umarım tüm yenilikler hem fakültemize hem de öğrencilerimize güzel katkılar sağlar."

Öztürk, uluslararası akreditasyon kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve üyelik konularında bilgilendirmelerde bulundu

Konuşmasına EPDAD'ı tanıtarak başlayan EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk ise derneklerinde yapılan akreditasyon çalışmaları, uluslararası akreditasyon kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve üyelik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, ayrıca, "EPDAD ve Öğretmenlik Eğitimi Programları Akreditasyon Çalışmaları", "EPDAD Öğretmen Eğitimi Lisans Programları Standartlarının Güncellenmesi", "YÖK'ün Yetki Devrinden Sonra Öğretmen Eğitimi Lisans Programlarının Geliştirilmesi ve EPDAD" başlıkları kapsamında YÖK'ün 20 Ağustos 2020 tarihinde öğretmen eğitimi programlarını geliştirme yetkisini eğitim fakültelerine devrettikten sonra neler yapılması gerektiğine değindi. Öztürk konuşmasının devamında, öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Alan Yeterlikleri" konularında dikkat edilmesi gereken üç ulusal referans noktasını da ele aldı. Öztürk, bunlara ek olarak AKTS, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları, yatay ve dikey geçiş gibi konuların da program geliştirme sürecinde dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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