Eğitim Fakültesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda yapılan törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Ali Resul Usul, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zülal Balpınar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Törende açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesinin 35 yılı aşkın tarihini çeşitli fotoğraflarla kolaj şeklinde bir araya getiren Bellek Panosu'nun açılışı gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesinden emekli öğretim elemanlarının da katıldığı törende açılışı yapılan Bellek Panosu tüm konuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Tören, açılış sonrası gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.

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