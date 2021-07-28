Eğitim Fakültesi, Turuncu Bayrak Adayı Olmaya Hak Kazandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere rahat katılımlarını sağlamak hedefiyle üniversiteleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "YÖK Engelsiz Üniversite...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere rahat katılımlarını sağlamak hedefiyle üniversiteleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021"de farklı kategorilerde, üniversitelerde yapılan düzenleme çalışmaları sonunda bayrak kazanmaya aday olan üniversiteleri açıkladı. PAÜ Eğitim Fakültesi, gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları ile Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle yakın olduğunu, adaylar arasına girerek gösterdi.

YÖK tarafından Turuncu, Yeşil ve Mavi olmak üzere, üç ayrı renkte, Mekanda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorilerinde 2018 yılından bugüne Üniversitelere ödüller veriliyor.

Rektör Kutluhan: "Sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini, farklı kategorilerde öncelikle aday sonrasında ise ödüle layık görülmemiz ile almış olacağız. "

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetleri, yerleşke içinde fakültelere erişim ve sosyal alanlarından tüm öğrencimizin eşit şekilde faydalanabilmeleri konularına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Üniversitemizin fakülteleri, ilgili birimlerimiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken bizler de PAÜ yönetimi olarak bu çalışmaları yakından takip ediyor; bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Farklı fakültelerde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin de talepleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu çalışmalarımızın nihayetinde Eğitim Fakültemizin, "YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021"de Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde ödül almaya aday fakültelerden biri olması bizleri mutlu etmiş; bu konuda yaptığımız çalışmalar konusunda doğru yolda olduğumuzu bizlere göstermiştir. Umuyorum ki sürdürdüğümüz bu çalışmaların meyvelerini, farklı kategorilerde ve diğer fakültelerimizin de turuncu bayrak ödülüne öncelikle aday sonrasında ise ödüle layık görülmesi ile almış olacağız. Eğitim Fakültemizi bu konuda tebrik ediyor, fakültemizin ödüle aday görülmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre