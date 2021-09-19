EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARINA YOĞUN İLGİ

Belediyemiz tarafından bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere verilecek olan 1000 TL'lik kayıt desteğine başvurular yoğun ilgi görüyor.

Belediyemiz tarafından bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine girerek başarı elde eden öğrencilere verilecek olan destek başvurularına yoğun ilgi gösteriliyor.

Konu ile iligli bilgi veren yetkililerimiz, şu ana kadar şartları uyan 250'den fazla öğrencinin başvurusunu aldıklarını dile getirerek, "Belediyemiz tarafından bu yıl üniversite sınavında ilk 20 bine girme başarısı gösteren Adıyaman il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerimize kayıt yaptırmaları durumunda veilecek 1000 TL'lik kayıt masrafı desteğine başvurularımız tamamlanmak üzere. Şu ana kadar 250'den fazla başarılı öğrencimiz bu desteğe başvuru yaptı. 20 Eylül Pazartesi günü mesai saati sonu itibariyla sona erecek olan başvurularla ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, belediyemizin web sitesini ziyaret edebilir. Şartları uyan ancak hala başvuru yapmamış olan öğrencilerimizi belediyemzie bekliyoruz. Bu öğrencilerimizden ricamız, istenilen belgeleri temin ederken özellikle e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri dosyaya koymaları ve belirtilen tarih olan 20 Eylül 2021 Pazartesi gününden sonra başvuruların sona ereceğine dikkat etmeleridir" şeklinde konuştu.

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