Eğitim danışmanından "dijitalleşmeyle gelen değişim üniversitelerden beklentiyi değiştirecek" açıklaması
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Eğitim danışmanından "dijitalleşmeyle gelen değişim üniversitelerden beklentiyi değiştirecek" açıklaması

Eğitim danışmanından 'dijitalleşmeyle gelen değişim üniversitelerden beklentiyi değiştirecek' açıklaması
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, pandemi koşullarının gündelik hayatta dijitalleşmeyi hızlandırmasının, üniversite adaylarının tercih biçimlerini de etkileyeceğini belirterek, "Sınav hazırlığını çoğunlukla online olarak yürüten adaylar, üniversiteden de dijitalleşmeye...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, pandemi koşullarının gündelik hayatta dijitalleşmeyi hızlandırmasının, üniversite adaylarının tercih biçimlerini de etkileyeceğini belirterek, "Sınav hazırlığını çoğunlukla online olarak yürüten adaylar, üniversiteden de dijitalleşmeye uygun bir eğitim şekli bekleyecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Alyu, dijitalleşmenin eğitime ulaşmayı kolaylaştırdığını belirterek, bu düzenin internet üzerinden dünyanın en iyi üniversitelerinin en iyi akademisyenlerinden ders alabilmeyi mümkün kıldığını belirtti.

"Dijital dünyanın yerlileri olarak tanımlanan üniversite adayları üniversiteleri web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden tanıyor, üniversite sınavı ve tercihlerinde nasıl ilerleyeceklerini YouTube'a ya da Google'a sorabiliyor." ifadelerini kullanan Alyu, şunları kaydetti:

"Pandemi kaynaklı hızlı dijitalleşme süreci eğitimde de belirgin hale geliyor. Üniversite sınav hazırlığının sınıfta değil, online ortamda yapıldığı bir dönemdeyiz. Şu anda pandemi ile ilişkilendirilen bu durum pandemi sonrası da tamamen hayatımızdan çıkmayacak. Çünkü erişilebilirlik, hız, zamandan tasarruf gibi sağladığı birçok kolaylık var. Adaylar için bilginin en güncel haline, uygulamanın son teknoloji ile yapılış biçimine ulaşmak değer kazandı. Bu kapsamda üniversitelerin teknoloji yatırımları daha da kıymetli hale geliyor. Sağlıkta, mühendislikte, mimarlıkta, iletişimde son teknolojiye göre hazırlanmış uygulama alanlarının yanı sıra, sosyal bilimlerde bilgiye dijital erişim ve simülasyon araçları adayların tercihlerini etkiliyor."

Özge Alyu, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin iş yapış biçimlerini büyük ölçüde değiştirdiği iş dünyasında, çalışanların yetkinliklerine verilen kıymetin de her geçen gün arttığını belirterek, "İş dünyasının mezunlardan beklentileri konusunda yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki mezunların uyum, esneklik, problem çözebilme ve takım çalışmasına uygunluk gibi yetkinlikleri iş bulmalarında kilit role sahip. Yetkinlik gelişimi adına yapılan çalışmalar üniversitelerin tercih edilmesinde önemli bir unsur oluyor. Üniversitelerin akademik bilginin yanı sıra, yeteneğin tespiti, performansa dönüştürülmesi ve yetkinlik gelişimi konusunda öğrencilerine sağladığı olanaklar adayların üniversite tercihlerinde sorguladıkları alanlardan biri oluyor. Günün sonunda dijitalleşme ile bilgiye her yerden ulaşmanın rahatlığını yaşayan üniversite öğrencisi, üniversite çatısı altında yetkinlik ve sosyal beceri alanlarında gelişim sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi koşullarının gündelik hayatta dijitalleşmeyi hızlandırmasının, üniversite adaylarının tercih biçimlerini de etkileyeceğini aktaran Alyu, "Sınav hazırlığını çoğunlukla online olarak yürüten adaylar, üniversiteden de dijitalleşmeye uygun bir eğitim şekli bekleyecek. Her şeyin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyada, gençlerin de bu değişime uyumlanabilecek yetkinliklere sahip mezunlar olması gerekiyor. Üniversite sınavları önemli bir etap olmakla birlikte, ardından adayları belki daha da önemli bir tercih süreci bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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