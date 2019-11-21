Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
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Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyorHATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

21.11.2019 23:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:04
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

HATAY - 'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
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