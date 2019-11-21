Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyorHATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
21.11.2019 23:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:04
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
HATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor