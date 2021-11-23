EĞİTİM CAMİAMIZIN EMRİNDEYİZ...

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kılıçarslan İlkokulu'nu ziyaret etti. Birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Bilgin, çocuklara iyi dersler dileyerek kitap seti hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak sınıftaki öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bilgin, çocuklara iyi dersler diledi.

Ardından Öğretmenler odasında eğitim neferleriyle bir araya gelen Başkanımız Bilgin, belediye tarafından yenilenen 70 öğretmen odasının eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ederek Öğretmenler Günlerini kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise, eğitim ve eğitimcinin her daim yanında olan Başkanımız Bilgin'e teşekkür etti.

Ziyaretinde Başkanımız Bilgin'e, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Başkan Yardımcımız Ahmet Duman'da eşlik etti.

Oluşturma Tarihi : 23 Kasım, 2021

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