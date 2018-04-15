Eğitim Bu Hükümetin En Önem Verdiği Konudur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmenin mülakatı başladı, 5 bin öğretmene de mülakat açacağız haziran ayında. Allah nasip ederse 25 bin öğretmen aldığımızda bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 610 bine yaklaşacak." dedi.

Yılmaz, Iğdır'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine katıldı.

Burada partililere seslenen Yılmaz, AK Parti olarak sadece oy veren vatandaşlara değil, 80 milyona hizmet götürdüklerini anlattı.

Yılmaz, "Iğdır'da milletvekilimiz yoktu havaalanı yaptık. Hakkari'de milletvekilimiz yoktu havaalanı yaptık, Şırnak'ta milletvekilimiz yoktu Cizre'ye havaalanı yaptık. Bizde ayrımcılık olmaz, 80 milyonun hepsi başımızın üzerinde taçtır. Ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak istiyoruz. 'Herkesin işi, aşı, evi olsun' diyoruz. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun diyoruz. Şairin dediği gibi, 'Olursa bir şikayet o da ölümden olsun' diyoruz." ifadesinde bulundu.

"Gelirimiz arttı borcumuz azaldı"

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2002 yılında Türkiye'nin milli geliri 136 milyar dolardı, şimdi 850 milyar doların üzerinde. O zaman kişi başına düşen gelir 3 bin 500 doların altındaydı, şimdi 11 bin dolara yaklaştı. Gelirimiz arttı borcumuz azaldı, IMF'ye borcumuz da yok. Yine 2002'de bütçenin yüzde 43'ü faize giderken bu oran şimdi yüzde 9'lar civarında. 2002'de 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken bugün sadece 11 lirası faize gidiyor, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız 2017'de 157 milyar dolara ulaştı. 1993-2002 yılları arasında Türkiye yüzde 3 büyüdü. 2003-2015 arasında ise Türkiye yüzde 5,8 büyüdü. 2017 yılında ise yüzde 7,4 büyüdük."

"Herkese fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz"

Yılmaz, Türkiye'de ne başarı varsa arkasında eğitim olduğunu, her ne eksiklik varsa onun da sebebinin eğitim olduğunu ifade ederek, "Eksiklikleri gidermenin yolu da eğitimden geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim beklentisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun olarak bu eğitim ve öğretim yılında toplam 65 binin üzerindeki okulumuza, 1 milyondan fazla öğretmenimize, yaklaşık 18 milyon öğrencimize eğitim vermekteyiz. Eğitim bu hükümetin en önem verdiği konudur." şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, eğitime en çok bütçenin AK Parti iktidarları döneminde ayrıldığını vurguladı.

Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinden çok daha fazla eğitime milli gelirden pay ayırdıklarını söyleyen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"1980'lerde, rahmetli Özal döneminde milli gelirden biz yüzde 1,2 pay ayırırken Almanya 4,8, İtalya 4,9 ayırırdı. Şimdi Avrupa'nın her ülkesinden çok daha fazla ayırıyoruz. 1980'li yıllarda 1,2, 1990'lı yıllarda 2,2, biz iktidara geldiğimizde 2,9'du, şimdi 6,2'den fazla. Merkezi hükümet bütçesinden ayırdığımız miktar 134 milyar 700 milyonun üstünde. 2002'de 11 milyar lira bile değil, 10,5 milyar lira. Şimdi 134 milyar. 2002'de bütçeden ayrılan pay yüzde 10 civarı, şimdi yüzde 18'den fazla. Dolayısıyla bu hükümet eğitime önem vermiştir."

-"Evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden çok daha kaliteli bir eğitim vereceğiz"

Bakan Yılmaz, 2003'ten bugüne kadar tüm Türkiye'de eğitim altyapısına 64 milyar lira yatırım yapıldığını, Iğdır'a da aynı dönemde 310 milyon liraya yakın eğitim yatırımının gerçekleştirildiğini aktardı.

Derslik sayılarına da her geçen gün yenisini eklediklerine işaret eden Yılmaz, "2002-2003 eğitim ve öğretim yılında derslik sayımız 367 bindi, bugün 754 binin üzerinde, yüzde 50'den daha fazla. '80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazlasını bu dönemde yaptık' dediğimizde bir doğrunun altını çizmiş oluyoruz. 2003'ten bu yana kadar da 282 bin derslik yaptık. Başbakanımızın talimatı var, eğitimde kaliteyi artırmak için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. İkili eğitimi kaldırmak için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var ama şu anda da 47 bin dersliğimizin inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna geldiğimizde Türkiye'de ikili eğitime son vereceğiz ve evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden çok daha kaliteli bir eğitimi vereceğiz." dedi.

Yılmaz, 2002'den 2017'ye kadar Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36'dan 24'e düşürdüklerini, Iğdır'da da aynı dönemde derslik başına düşen öğrenci sayısını 40'tan 21'e düşürdüklerini belirtti. Bakan Yılmaz, iktidara geldiklerinde derslik sayısı bakımından Türkiye'nin gerisinde olan Iğdır'ı Türkiye'nin ortalamasından daha iyi duruma getirdiklerine dikkat çekti.

"Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı"

Öğretmen atamalarına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim dönemimizde en fazla yatırımı öğretmene yaptık. Biz geldiğimizde 500 bin civarında öğretmen vardı, sadece bizim dönemimizde atadığımız öğretmen 584 bin. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmenin mülakatı başladı, 5 bin öğretmene de mülakat açacağız haziran ayında. Allah nasip ederse 25 bin öğretmen aldığımızda bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 610 bine yaklaşacak. 2002'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'di, şimdi 17'ye düştü. Bu rakamla İngiltere, Güney Kore ve Japonya ile aynıyız, Fransa'dan daha iyi olduğumuzu belirtmek isterim."

Kongreye, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve partililer katıldı.