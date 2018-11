Eğitim Bir-Sen Yönetiminden Gazete Ziyareti

İnebolu Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Çetin Karademir ve yönetim kurulu üyeleri Yeni İnebolu Gazetesi'ni ziyaret etti.

İnebolu Öğretmenevi'nde 7 Ekim'de yapılan kongrede Eğitim Bir-Sen İnebolu İlçe Temsilciliği'ne seçilen Çetin Karademir ve yönetim kurulu üyeleri Sait Fazlıoğlu, Halil Köseoğlu, Mahmut Nedim Ayhan, Şaban Güney ve Semra Töredi'nin ziyareti sohbet ortamında gerçekleşti.

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Çetin Karademir, ziyarette yaptığı açıklamada, yeni yönetimde yer alan eğitimcilerin yıllardır İnebolu'da görev yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerde eğitimle ilgili sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Çetin, "Eğitim çalışanlarının özlük hakları için mücadele eden bir sendikayız. Her görüşten arkadaşlarımızın fikirlerine ihtiyacımız var. Her öğretmenimizin, her personelimizin sıkıntılarını aşmaya çalışıyoruz." dedi.

Yeni İnebolu Gazetesi sahibi Kadir Yıldırım da Eğitim Bir-Sen ilçe yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.