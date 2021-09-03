Eğitim-Bir-Sen yeni hizmet binasında
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Eğitim-Bir-Sen yeni hizmet binasında

Eğitim-Bir-Sen yeni hizmet binasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kütahya Memur Sen İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri ile STK Temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış kurdelesini Vali Ali Çelik, milletvekilleri, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile protokol üyeleri kesti.

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasının dileyen Kütahya Memur Sen İl Başkanı Fatih Köse, "Yeni imkanlarla ve yeni hizmet binalarıyla hizmetimizin niteliği artacak" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek "Niyet hayır, akıbet hayır" dedi.

Kamu görevlilerinin pandemi sürecinde mücadeleye büyük bir özveriyle katkı sunduğunu kaydeden Vali Çelik, "Sendikaların, zor zamanlarımızda yanımızda olmaları çok kıymetli. Pandemi sürecini kamu çalışanlarıyla omuz omuza yürüttük. Destek ve gayretlerinden dolayı hem sendika temsilcilerine hem de kamu görevlilerimizin tamamına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Eğitim-Bir-Sen yeni hizmet binasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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