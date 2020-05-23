Eğitim Bir-Sen ve Kızılay'dan şehitlik ziyareti
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Eğitim Bir-Sen ve Kızılay'dan şehitlik ziyareti

Sen Düzce Şubesi ve Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı arifesinde Düzce Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.

Eğitim Bir-Sen ve Kızılay'dan şehitlik ziyareti
23.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:19

Sen Düzce Şubesi ve Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı arifesinde Düzce Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi ve Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu. Bayram boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirecek olan iki kuruluşta ilk etkinliğini şehitlik ziyareti gerçekleştirerek yaptı. Şehitlikte okunan duanın ardından Kızılay'ın efsanevi Genel Başkanlarından birisi olan ve Eski Sağlık ve Enerji Bakanlığı'da yapan Dr. Kemal Demir'in de kabri ziyaret edildi. Burada da dualar okunmasının ardından Eğitim Bir-Sen ve Kızılay ekipleri vefa sosyal destek gruplarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama görevine geri döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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