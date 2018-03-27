Eğitim-Bir-Sen Üyeleri "Performans Sistemine" Tepki Gösterdi

Eğitim Bir-Sen Kilis Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışması "öğretmen performans sistemine" tepki gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen bir grup sendika üyesi öğretmen ellerinde, "Öğretmenler örselenmemeli, önemsenmeli" yazılı pankart açarak, "Öğretmeni kızdırma, performansı getirme", "Öğretmene not verme, değer ver", "Şiddete dur de, öğretmene sahip çık" ve "İş eş ayırma öğretme kıyma" sloganları attı.

Şube Başkanı Bekir Kılıç, grup adına okuduğu basın açıklamasında, Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarın, hatalara ve mağduriyetlere yol açacağını söyledi.

Bakanlığın kurumsal performansının sorgulanmadan öğretmenin performansının değerlendirilemeyeceğini ifade eden Kılıç şunları kaydetti:

"Öğretmenlere mesleklerini ifa ederken neredeyse hiçbir özerkliğin tanınmadığı, karar alma mekanizmasından dışlandığı, sadece verili görevleri yerine getirmelerinin istendiği bir ortamda, öğretmenlerin oluşturulmasında yer almadıkları kararların öngörülebilir sonuçlarından dahi sorumlu tutularak değerlendirilmeleri kabul edilemez. Başka bir deyişle, hiçbir kurum, hiçbir yetkili kendi basiretsizliklerinin yol açtığı sorun yumağının günahını eğitimcilerin sırtına yükleyemez.

Buna izin verdirmeyiz. Sözün özü; eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır."

Kılıç, Eğitim-Bir-Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini aktardı.

Son dönemlerde artan eğitimde şiddet olaylarına da değinen Kılıç, "Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar, politikalar bugün geldiğimiz noktanın sebebidir." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından olaysız biçimde dağıldı.