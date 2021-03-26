Eğitim-Bir-Sen üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu
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Eğitim-Bir-Sen üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi üyeleri, Bilecik Belediyesinin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin astığı afişlerdeki ifadeler nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi üyeleri, Bilecik Belediyesinin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin astığı afişlerdeki ifadeler nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddeti önlemede hiçbir yararının olmadığını savundu.

Şahin'in şehrin muhtelif yerlerine astırdığı afişlerdeki ifadelerle skandala imza attığını dile getiren Selöz, "Fedakarca çalışan ve hatta şiddete maruz kalan öğretmenlerimiz sahipsiz değildir, zor görevlerde bulunarak canı pahasına ülkemizi koruyan kamu düzenini sağlayan polislerimiz yalnız değildir. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i öğretmenlerden ve polislerden özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından adliyeye giren grup, Başkan Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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