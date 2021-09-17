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Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanından Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

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Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanından Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh TOPUZ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh TOPUZ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşmede sendika çalışmaları hakkında bilgiler veren Ferruh TOPUZ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalarından ötürü Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

Ferruh TOPUZ'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette Ferruh TOPUZ, kurumlarının hazırladığı kitabı da Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e takdim etti.

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Haber: Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanından Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
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