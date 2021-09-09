Eğitim Bir-Sen, taleplerini Valiliğe iletti
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Eğitim Bir-Sen, taleplerini Valiliğe iletti

Eğitim Bir-Sen, taleplerini Valiliğe iletti
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Eğitim Bir-Sen'in yeni eğitim öğretim döneminde okullara yönelik taleplerini Kayseri Valiliğine ilettiği bildirildi.

Eğitim Bir-Sen'in yeni eğitim öğretim döneminde okullara yönelik taleplerini Kayseri Valiliğine ilettiği bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, okulların açık kalması, yüz yüze eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesiyle ilgili valiliğe gönderilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 eğitim dönemi içerisinde ilimiz temel eğitim ve ortaöğretim okullarında mücbir sebeplerden dolayı (Pandemi, güvenlik vb.) teneffüslerin 5 dakikaya, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders saatlerinin 30 dakikaya, anaokulu ve anasınıflarında ders sürelerinin 40 dakikaya düşürülmesinin içinde bulunduğumuz bu dönemde daha sağlıklı ve uygun olacağı kanaatindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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