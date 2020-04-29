Eğitim Bir-Sen Suşehri Temsilciliğinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Eğitim Bir-Sen Suşehri Temsilciliği, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Eğitim Bir-Sen Suşehri Temsilciliği, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Eğitim-Bir-Sen Suşehri İlçe Başkanı Volkan Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın yanında olduklarını belirtti.

Erbaş'ın, en temel görevlerinden birini yerine getirmesinden birilerinin rahatsız olduklarını aktaran Karadağ, "Varsın rahatsız olsunlar. Biz bundan sadece gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

Karadağ, Erbaş'ın ve Diyanet İşleri Başkanlığının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA