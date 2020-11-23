Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz, "Öğretmenler Günü"nü kutladı
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Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz, "Öğretmenler Günü"nü kutladı

23.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:40
Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz,

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Temiz, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında eğitimin önemine vurgu yaptı.

Öğretmenliğin insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden birisi olduğunu söyleyen Temiz, "Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir." dedi.

Türkiye'de resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen bulunduğunu dile getiren Temiz, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun olmamasının hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluk olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini savunan Temiz, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor, siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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