Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesinden eğitimcilere şiddete tepki

23.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:24

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanlığı yaptıkları açıklama ile eğitimcilere şiddete tepki gösterdi.

Şube binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şiddetin neden olduğu olumsuzlara değinerek, "Toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor, toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." dedi.

Terör saldırısı ve şiddet sonucu hayatını kaybeden öğretmenlere değinen Çatı, "Aslında kaybettiğimiz, sevgimiz, saygımız, merhametimiz, şefkatimiz, vicdanımızdır." diye konuştu.

Yaptıkları araştırmada son iki yılda şiddetin arttığını tespit ettiklerini aktaran Çatı, şunları kaydetti:

"2017 yılının eylül ayından bu yana eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kalmıştır. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Araştırma bulguları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin, bireysel eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir sorun haline geldiğini ortaya koymaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler bugün maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. İşte tam da burada meslek kanununa ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır."

Kaynak: AA