Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
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Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Yıldız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

SAMSUN (AA) - Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, gazetecilerin daha geniş yasal hak ve imkanlara sahip olmalarını istediklerini belirtti.

Gazetecilik mesleğinin gecesi gündüzü olmayan zorlu bir meslek olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, basın çalışanlarının, daha geniş yasal hak ve imkanlara sahip olmalarını istiyoruz. Hak, emek ve özgürlük mücadelemize katkıda bulunan, çalışmalarımızın üyelerimize ve topluma ulaşmasına vesile olan basına ve onun fedakar çalışanlarına başarılar diliyorum. İnsanları doğru bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına, editörüne, zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden, mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz."

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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