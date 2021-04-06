Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Demir, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demir, mesajında, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının bilginin bu kadar hızlandığı ama bir o kadar da çarpıtıldığı, algı oyunlarına ve manipülasyona hatta provokasyona dönüştüğü günümüz dünyasında ve özelde de ülkemizde hala doğru haber vermesi ve de güvenilir kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümü kutluyor, başarılarının, güvenilirliğinin, saygınlığının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek