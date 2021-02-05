Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesinden Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi Başkanı Murat Mengen, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki gösterdi.

Mengen, yaptığı yazılı açıklamada, hukuka, kanuna ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını kendi ideolojik saplantılarına uygun bulmayanların, algısal yöntemlerle tepkisel söylemlerle bir eylem kapasitesi oluşturma gayretkeşliği içinde olduğunu belirtti.

Yeni atanan rektörün daha önce bir siyasi partiden aday olduğu bahanesiyle rektör olarak görevlendirilmesine karşı çıkanların siyasi özgürlüklerden anlamadığını savunan Mengen, eylem yapanların amaçlarının bilim değil, sadece ideoloji olduğu, bazı hak ve özgürlükleri sadece kendilerine yakıştırdıkları, vandallıklarından ve sürekli darbe arayışlarından açıkça belli olduğunu kaydetti.

Kabe resmini saygısızca yere atanların ve kendi öğrencilerini fişleyenlerin aradıklarını asla bulamayacağını ifade eden Mengen, milletin bu ve benzeri olayları tezgahları basiretiyle görmekte, ferasetiyle değerlendirmekte, sabırla ve tahammülle izlemekte olduğunu aktardı.

Mengen, kendilerinin her zaman düşünce ve fikir özgürlüğünden yana olduklarına işaret ederek, "Mağdur olan herkesin hakkını ararız, sözcülüğünü yaparız. Fikrine katılmasak bile herkesin düşüncesini ifade etmesinden yanayız. Ülkemizde elbette insanlar demokratik haklarını kullanmalı, gösteri yapabilmeli, yürüyüşle hak arayabilmelidir ancak küresel güçlere payandalık yapanların, ipleri emperyalistlerin elinde olan kuklaların, kendini kamufle eden etki ajanlarının, milletin iradesine ipotek koymak isteyenlerin, vesayet özlemiyle her şeye teşne olanların vandallıklarını özgürlük saymak safdilliktir." ifadelerine yer verdi.

Mengen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, yasakların ve sınırlamaların kalkması, özgürlük alanlarının genişlemesi için mücadele ederken, görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, istiklal mücadelesinin manasını bilmediği için istikbali müstemleke temsilciliği olarak hayal eden, kaosla beslenen bu zihniyetin milletimizin iradesine ket vurmasına, devletin bağımsızlığına karşı, 28 Şubat(ta, 17-25 Aralık(ta, 15 Temmuz(da olduğu gibi, aynı kararlılıkla duracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci