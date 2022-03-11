Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'den Rektör Aktekin'e ziyaret - Haberler

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Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'den Rektör Aktekin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'den Rektör Aktekin'e ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya'yı makamında ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personelin özlük haklarının korunması, istek ve taleplerinin karşılanmasına yönelik vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti. Ziyaretlerinden dolayı Şube Başkanı Çiftci'ye teşekkür eden Rektör Aktekin ise üniversite yönetimi olarak, tüm akademik ve idari personelin istek ve taleplerini kanunlar ve imkanlar doğrultusunda karşılamaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Çiftci, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan 'Yükseköğretime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu Rektör Aktekin ve Rektör Yardımcısı Şahinkaya'ya takdim etti. - NEVŞEHİR

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'den Rektör Aktekin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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