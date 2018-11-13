Eğitim-Bir-Sen Mardin Şubesinde Seçim

Eğitim-Bir- Sen Mardin Şube Başkanlığında yapılan seçimlerinde mevcut başkan Eyyüp Değer, güven tazeledi.

Sendikanın 6. olağan genel kurulu, Mardin Öğretmenevi'nde yapıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde Eyyüp Değer yeniden başkanlığa getirildi.



Değer, yaptığı açıklamada, teşkilatlara yeni bir heyecan, farklı bir dinamizm kazandıracağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen ailesine mensup olmaktan gurur duyduklarını belirten Değer, "Bu vesileyle bu ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen azimli, sabırlı, vefakar ve fedakar dostlarımızdan Allah razı olsun. Üstendiğimiz sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağız." dedi.

Genel kurula Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.