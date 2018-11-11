Eğitim-Bir-Sen Malatya'da Hüseyin Söylemez Dönemi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Hüseyin Söylemez seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesinin yeni başkanı oldu. Kongrede bir konuşma yapan Başkan Söylemez, "Kurucu genel başkanımız merhum Akif İnan, Türkiye'deki sendikacılık anlayışını sorgulayarak kadim geçmişimizden gelen bir anlayışla yeniden formatlamıştır. Mezhep, meşrep, kavmiyetçiliğin belirlediği kavga üzerinden değil, barış ve kardeşlik üzerinden herkesi kucaklayan kuşatıcı bir anda anlayışla hizmet sendikacılığına talip olmak zorundayız. Malatyamız da yaklaşık 13 bin eğitim çalışanlarından 6 bin 500 üye sayısını geride bırakıp 7 bine ne merdiven dayamış sendikamızın erdemlerinden hareketinden zerre taviz vermeden daha da büyütmeyi, gerektiğinden hareketle mevcut üyelerimizi kaybetmeden tüm eğitim çalışanlarının gönlüne girerek, emin olanlardan sayılıp üye sayılarımızı katlamalıyız. Bugün ilimizin en büyük sendikası olmanın verdiği haklı övgünün yanında, yetkinin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkında olup, Adalet, emanet, ehliyet, liyakat noktalarında bırakın kendi üyelerimiz arasında titiz olmayı, üyemiz olmayan diğer çalışanlarımıza karşı da ağabeylik görevi gereği, sendikamız olmadan yürünecek bir yol olmadığını ispatlamak zorundayız. Bu manada 6. olağan kurul da yeni bir döneme merhaba diyerek yeni bir döneme kapı aralayacağız. Güçlü iletişim, sürekli gelişim, diyerek çıktığımız bu yolda kurumsal kültürün hakim olduğu, üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, öz eleştiriye açık, üyeleri için yoğun eğitim programları düzenleyen, bürokratik bir yapıya bürünmeyen, özgün, özgür, öncü bir sendikayı canlı tutmak zorundayız. Bizler parçaları onarmaya, birleştirmeye, toplamaya, küskünleri barıştırmaya, dostlar arasında köprü olmaya geldik diyebilmeli ve geleceğin gereğini yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Kerem Yıldırım ise, "Bu gün Eğitim-Bir-Sen camiamızın kongresini gerçekleştiriyoruz. Daha önce 8 yıl başkanlığını yürüttüğüm bir nolu şubemizde çok önemli çalışmalar yaptık bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber istişare ederek el birliği ile hayata geçirdik. Ben bundan sonra yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz onlara destek olmaya ve bilgi birikimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü Eğitim-Bir-Sen büyük bir camia herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor. İnşallah bizler de bundan sonra bu büyük camiamızı daha nitelikli hale getirmeye çalışacağız. Eğitim Bir-Sen'in bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA