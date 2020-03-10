Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'den emeklilere vefa
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'den emeklilere vefa - Haber
Eğitim Bir Sen, Malatya, Güncel

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'den emeklilere vefa

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şubesi, emekli olan üyelerini kahvaltıda bir araya getirip, plaket verdi.

10.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:43
Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'den emeklilere vefa

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şubesi, emekli olan üyelerini kahvaltıda bir araya getirip, plaket verdi.


Öğretmenevinde kahvaltıda emekli olan üyelerini buluşturan Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmaları da anlattı. Söylemez, "Yeni yönetim olarak görevi devraldığımız Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar emekli olan öğretmen ve eğitim çalışmalarıyla eğitim camiasına katkılarından dolayı tüm emekli üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Söylemez, "Kurumlarımızı sık sık ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre kurs ve seminerler düzenliyoruz. Eğitim çalışanlarımızın her bir gurubuna ayrı etkinlikler düzenleyerek mini çalıştaylar yaptık. Sendikamızda bazen yerel bazen ülkemizin diğer illerinden alanında uzman kıymetli misafirlerimizi ağırladık. Mazlum mağdur milletlerin yanında durarak sadece Memur-Sen değil aynı zamanda Merhamet -Sen olduğumuzu ilan ediyoruz. Söz konusu çalışanların hakkı hukuku olduğunda neye mal olursa olsun hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi veriyoruz" şeklinde konuştu.


Devleti ile, milleti ile, siyaseti ile, bürokrasisi ile barışık olan bir anlayış içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Hüseyin Söylemez, "Üyelerimize ve çalışanlarımıza haksızlık yapıldığında, adaletsizlik vuku bulduğunda bu barışıklığın haksızlığa hukuksuzluğa rıza göstermek anlamına gelmediğini gösterip, bizden olsun olmasın haksızlığın sahibinin kim olduğuna bakmadan en sert tepkiyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Birilerini önyargılı bir şekilde dost düşman ilan etmekten ise doğrularına dost, yanlışlarına düşman olmayı tercih ediyoruz. Adalet, ehliyet ve liyakat adına pozitif ayrımcılık istemediğimiz gibi negatif ayrımcılığın olduğu anlarda da en sert tepkimizi koymaya devam edeceğiz" dedi.


Söylemez'in konuşmasından sonra emekli olan öğretmen ve eğitim çalışmalarıyla eğitim camiasına katkılarından dolayı 85 kişiye plaket verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Vladimir Putin Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Berkay Şahin Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Radamel Falcao Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube'den emeklilere vefa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:21:39. #1.15#