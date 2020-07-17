Eğitim-Bir-Sen: "Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında ceza ve disiplin soruşturması...
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Eğitim-Bir-Sen: "Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında ceza ve disiplin soruşturması...

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezinden (Eğitim-Bir-Sen), eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Eğitim-Bir-Sen:
17.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:11

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezinden (Eğitim-Bir-Sen), eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hakkında bir Eğitim Bir-Sen üyesi tarafından yapılan şikayet üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca yapılan inceleme neticesinde raporda yer alan bulgulara rağmen ceza ve disiplin soruşturmasına gerek görmeyen YÖK kararının mahkemeden döndüğünü bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Ankara Bölge İdare Mahkemesnin şikayet edilen eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hakkında disiplin veya ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediğine hükmettiği bildirildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildiği belirtildi:

"Davacının iddialarına ilişkin olarak davalı idare tarafından inceleme yapılmış olmakla birlikte, davacının rektörlük seçimi sürecinde idari atamalar, çeşitli konularda hazırlanan projelerin iptal edilmesi, adı geçenin rektörün personele karşı tutum ve davranışları, adam kayırma, devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanma, çeşitli yapılanmalara göz yumma gibi iddialarının bulunduğu ve söz konusu iddiaların ciddiyeti dikkate alındığında, bu iddialara yönelik olarak 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki işlemlerin başlatılması gerekirken, şikayet edilen rektör hakkında disiplin ve/veya ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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