Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi'nden "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

KIRKLARELİ (AA) - Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Tbmm gündemine getirilmesini istediklerini bildirdi.

Karanfiler, yaptığı yazılı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini belirtti.

İnsanın özünü keşfetmeye ve kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemin eğitim olduğunu ifade eden Karanfiler, şunları kaydetti:

"Eğitimin başaktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir. Öğretmen, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir.Ülkemizde fiili olarak görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bini aşmış iken, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir."

Karanfiler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim, öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık daha fazla ertelenmemelidir. Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir."

Haberi Kaydet