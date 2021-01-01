Eğitim-Bir-Sen'in Çad'da yaptırdığı yetimhane hizmete açıldı
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Eğitim-Bir-Sen'in Çad'da yaptırdığı yetimhane hizmete açıldı

01.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:28
Eğitim-Bir-Sen'in Çad'da yaptırdığı yetimhane hizmete açıldı

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nol'u Şubenin İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği aracılığıyla Çad'da yaptırdığı Erol Battal Kız Yetimhanesi hizmete açıldı.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nol'u Şubenin İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği aracılığıyla Çad'da yaptırdığı Erol Battal Kız Yetimhanesi hizmete açıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, yetimhanenin açılması için düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçi Yardımcısı Seyfullah Semerci, İDEA Genel Başkanı Mustafa Yıldız, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Çad İslam Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Abdadayim Abdoulaye Ousaman, TİKA Çad koordinatörü Mücahit Ateş, Türkiye Maarif Vakfı Çad Temsilcisi İbrahim Duman ve Çad Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Mbairiss Ngartoide Blaise katıldı.

Törende konuşan Latif Selvi, Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği ile Çad'da birtakım ortak projeleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Yetimler hepimizin sorumluluğu altındadır. Toplum olarak yetimlere bakmak bizim görevimizdir. Bu yetimhanenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, sendikamıza uzun yıllar hizmet eden ve sekiz yıl önce aramızdan ayrılan Erol Battal'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yetimhanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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