Eğitim Bir-Sen Hakkari Şubesi'nden "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

HAKKARİ (AA) - Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kutluk, yaptığı yazılı açıklamada, insanın, öğretmenlerin, çocukların şuur sermayesini artırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluşun sırrına ermenin ve hikmeti keşfetmenin rehberi olduğunu aktardı.

Ülkede fiili olarak görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 200 bini aştığını bildiren Kutluk, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar her aşamayı içeren öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasının büyük eksiklik olduğunu kaydetti.

Öğretmenliğin kamu sisteminde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini aktaran Kutluk, şöyle devam etti:

"Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız 'Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler' başlıklı raporumuzla genel çerçeveyi çizdik."

Öğretmenler olarak özlük haklarının tanımlanması, geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının ortadan kaldırılmasını beklediklerini kaydeden Kutluk, "Meslek kanunu, içeriği itibariyle öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer basamaklarına erişime, ehliyetten liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak, objektif hükümler ihtiva etmelidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

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