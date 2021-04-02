Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti
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Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selvi, Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan ve beraberlerindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Selvi'ye teşekkür eden Kar, üniversitedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Selvi de yükseköğretim kurumlarının akademik sorunları, yapılmasını istedikleri reformlarla ilgili sendika bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin her geçen gün geliştiğini belirten Selvi, gösterdiği ilgiden dolayı Kar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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