Eğitim-Bir-Sen Edirne Kadın Komisyonu Başkanı Yanar'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Edirne şubelerinin kadın komisyonları başkanı Yeliz Yanar, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle "sakıncalı" ilan edildiğini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Edirne şubelerinin kadın komisyonları başkanı Yeliz Yanar, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle "sakıncalı" ilan edildiğini belirtti.

Yanar, Eğitim-Bir-Sen Edirne Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasbedildiği 28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini söyledi.

28 Şubat müdahalesinin 90'lı yılların başında başlayan bir vesayet süreci olduğunu anlatan Yanar, şöyle devam etti:

"Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi." ifadelerini kullandı.

28 Şubat döneminde mağduriyetler yaşandığını aktaran Yanar, şunları kaydetti:

"Vesayet dönemindeki haksız, hukuksuz cezaların affedilmesi yerine yok hükmünde kabul edilmesi düzenlemesi yapılmalıdır. Mağdurların haklı oldukları, özgürlüklerinin ve onurlarının ihlal edildiği ortaya konulmalı, hukuki kapsamda iade-i itibar yapılmalı. Haklarında verilen idari kararlar ile idari yargı kararlarına yönelik hukuki yollara başvuru nedeniyle yapılan giderler, ödenen ücretler güncellenmek suretiyle ilgililere ödenmeli."

Toplantıda, Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve sendika üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci