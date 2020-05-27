Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi'nden "Diyarbakır'ın fethi" ve "27 Mayıs" açıklaması
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Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi'nden "Diyarbakır'ın fethi" ve "27 Mayıs" açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü ile 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi'nden
27.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:30

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü ile 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, şube binasında yaptığı açıklamada, milletin iradesini dar ağacına gönderen darbe zihniyetini kınadıklarını söyledi.

Cuntacıların eliyle darbe yapılarak halkın iradesine el konulduğunu dile getiren Tekdemir, şöyle konuştu:

"1960 darbesi halkın iradesine ipotek koyan açık bir ihanet örneğidir. Milletimizin ufkunu ve umutlarını karartmaya dönük tipik bir darbe örneğinin ötesinde etkisi çok uzun yıllar sürmüş siyasi ve sosyal bir felakettir. 1960 darbesini kınıyor, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. "

Tekdemir, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Fetihten sonra kentin İslam ile buluşmasının çok değerli olduğunu dile getiren Tekdemir, "Rabbim 5'inci Haremi Şerif olan şehrimizi muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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