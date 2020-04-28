Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi'nden, Ali Erbaş'a destek
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Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi'nden, Ali Erbaş'a destek

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi'nden, Ali Erbaş'a destek
28.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:52

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Sendika binasındaki basın toplantısında açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, cuma hutbesinde Erbaş'ın söylediği sözleri anımsattı.

Hutbeden rahatsız olan, milletin değer ve inançlarıyla kavgalı kesim ve kuruluşların hadlerini aşacak şekilde, İslam'a ve Erbaş'a hakaret ile iftira içerikli açıklamalar yaptığını ve suç duyurularında bulunduğunu belirten Tekdemir, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri ile Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır Baroları gibi kurumların mobilize ettiği saldırıların sosyal medya üzerinden lince dönüştürdüğünü kaydetti.

Tekdemir, şöyle devam etti:

"Ali Erbaş ve onun üzerinden Kur'an'ın hükümlerine yönelik saldırgan tutumlar sergileyen, hezeyanlarını fikir, ideolojik saplantılarını bilimsellik, ahlaksızlığı asrilik zanneden mezkur kesimler milletin inanç değerleriyle problemi olan ve ideolojik bağnazlığa köle olmuş zavallılardır. Ülkemizin saygın kurumlarından Diyanet İşleri Başkanlığının hutbe konusu açıklamalarının yanındaki kurumsal duruşunu önemsiyor, Erbaş'ın açıklamalarını sonuna kadar desteklediğimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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