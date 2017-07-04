Eğitim-Bir-Sen'den Zam Değerlendirmesi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, memurlara enflasyon artış oranıyla birlikte yüzde 5,89 zam verileceğini söyledi.



Yazılı bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Mahir Barışan, toplu sözleşmede atılan imzanın bağlayıcılığının, açıklanan enflasyon oranının maaşlara yansımasıyla bir kez daha görüldüğünü söyledi. Başkan Barışan, "2015'te toplu sözleşme masasına oturduğumuzda kamu çalışanları için zam oranını talep ederken, zam oranı+enflasyon farkı talebinde bulunmuştuk. Enflasyon artış oranının yüzde 3'ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara yansıyacaktı" dedi.



Öngörülerinin gerçekleştiğini ve 2017 yılı ilk 6 ayının enflasyon oranının 5,89 olduğunu hatırlatan Barışan, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu rakamlara göre memurlara yüzde 4 zam ek olarak yüzde 2,89 oranında zam verilecektir. Memur-Sen Eğitim-Bir-Sen olarak imzaladığımız toplu sözleşme neticesinde çalışanlar temmuz ayında yüzde 6,89 oranında zam alacaktır. Bu da gösteriyor ki 3. toplu sözleşme sonunda Memur-Sen'i, Eğitim-Bir-Sen'i suçlayanlar, kamuoyu nezdinde ve çalışanların önünde matematik bilmemenin cezasının çekerek komik duruma düşmüşler. Memurlar adına kazanımlarımızı ve bu doğrultudaki çalışmalarımızı toplu sözleşme süreci ile sınırlı görmedik. Her zaman kazanan ve kazandıran sendikacılık anlayışının bugüne kadar memurun hanesine tek bir kazanım yerleştiremeyenlere rağmen sürdüreceğiz. Hükümetimizin işçiler için gösterdiği cömertliğin aynısını memurlar için de gösterilmesini istiyoruz." - MUŞ