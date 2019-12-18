Eğitim-Bir-Sen'den Tufanbeyli'deki okullara ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ve BaşkanYardımcısı Kemal Kara, Tufanbeyli ilçesinde okulları ziyaret etti.
18.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:08
Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ve BaşkanYardımcısı Kemal Kara, Tufanbeyli ilçesinde okulları ziyaret etti.
Sezer ve Kara, öğretmenlerin sorunları dinlendi, sendika çalışmalarını anlattı.
Ziyaretlere Eğitim-Bir-Sen Tufanbesi üyeleriyle Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hikmet Erdoğan, Doğanbeyli Ortaokulu Müdürü Cumali Coşkunca da katıldı.
Kaynak: AA