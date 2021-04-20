Eğitim-Bir-Sen'den Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesine okul projesi

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesine 400 öğrencinin eğitim göreceği bir okul yaptıracaklarını bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesine 400 öğrencinin eğitim göreceği bir okul yaptıracaklarını bildirdi.

Öselmiş, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın izlerini bedenlerinde taşıyan mazlumların yaşadığı bölgelerde incelemelerde bulunduklarını, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren halkın tek dayanağı ve güvencesinin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkmen Dağında bulunan çadır kampındaki yaklaşık 400 çocuğun okul ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliği ile yardım seferberliği başlattıklarını ifade eden Öselmiş, şunları kaydetti:

"İnsani yaşamın zorluklarıyla birlikte çocuklar eğitim konusunda da çok geride. Çatısı uçmuş, duvarları kurşun izleriyle dolu, kapısı penceresi olmayan bir binada gönüllü öğretmenler eliyle eğitim görmeye çalışıyorlar. Aydın, Denizli ve Manisa şubeleri olarak 400 çocuğumuzun eğitim göreceği bir okul yaptırmak üzere çalışma yapacağız. Bu çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışma yapacağız. Teşkilat mensuplarının katkılarıyla ve kendi bütçe imkanlarımızla yapacağımız okulun donatımı ve çocukların eğitim materyallerini de İHH ve hayırseverlerin katkılarıyla karşılamayı planlıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi Türkmen kardeşlerimize hep birlikte el uzatmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu